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Свободных номеров нет: назван город Европы, где труднее всего найти жилье

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В отелях столицы Шотландии проблематичнее всего найти свободный номер, чем в других городах Европы. В среднем в Эдинбурге гостиницы заняты почти на 84%.

На втором месте расположились Прага, Лондон, Дублин и Амстердам. В них отели заняты на 80%. Об этом сообщает издание "Life.ru".

Свободных номеров нет: назван город Европы, где труднее всего найти жилье
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Отмечается, что это связано с повышенным туристическим спросом в этих местах. В некоторых городах власти вынуждены прибегнуть к ограничению постройки гостиниц и аренды квартир для путешественников.

Напомним, ранее OBOZREVATEL собрал 10 захватывающих мест Европы, в которых обязательно стоит побывать.

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