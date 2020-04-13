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13 апреля • обновлено в 15:53
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Стюардесса рассказала о нелепых выходках туристов

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Бывшая стюардесса и писательница Эллиот Эстер рассказала, как пассажиры пытаются проникать из эконом-класса в бизнес.

По словам бортпроводницы, за свою карьеру она не раз сталкивалась с такими нарушителями, но ей всегда удавалось их ловить. Своими историями она поделилась с Daily Express.

Стюардесса рассказала о нелепых выходках туристов

pexels.com

"Они двигаются быстро и тихо как ниндзя и занимают свободное место в первом классе. Когда стюардессы замечают их, путешественники придумывают самые странные причины", — уточнила Эстер.

Ей приходилось сталкиваться со здоровыми туристами, притворявшимися инвалидами, а также возвращать на место старушек, детей и даже священников, которые клялись, что перепутали место.

Стюардесса рассказала о нелепых выходках туристов

pexels.com

"Но самым изощренным был ответ крайне ухоженного пассажира, одетого в костюм, сшитый на заказ. Когда я спросила у него посадочный талон, он потребовал бокал шампанского. Каким-то образом он смог взглянуть на меня свысока, несмотря на то, что я стояла над ним, а затем добавил голосом Гэтсби: "Я что, выгляжу так, будто я должен сидеть с теми плебеями?", — заключила Эстер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что американский пилот Патрик Смит рассказал о главной опасности самолетов, а также назвал их "инкубаторами болезней".

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Автор
Мария Дидык
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