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13 февраля • обновлено в 02:56
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Лучше не пить: стюардесса раскрыла правду о кофе и чае на борту самолета

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Стюардесса гонконгской авиакомпании Cathay Pacific Дерри Лин раскрыла опасность употребления на борту самолета различных напитков.

Так, по словам девушки, в первую очередь пассажирам следует отказаться от подаваемой во время авиапутешествия воды. Ведь она "далеко не так чиста, как многие думают". Об этом сообщает издание Express.

Лучше не пить: стюардесса раскрыла правду о кофе и чае на борту самолета

Фото: euroroaming.ru

"Вода в самолете абсолютно отвратительна, и цистерну, из которой она поступает, буквально никогда не чистят", – заявила Дерри, посоветовав просить у бортпроводников бутилированную воду.

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Кроме того, стюардесса порекомендовала туристам воздержаться от употребления кофе и чая во время полета на самолете, так как вода, на основе которой эти напитки были приготовлены, тоже может быть грязной.

Лучше не пить: стюардесса раскрыла правду о кофе и чае на борту самолета

Фото: pravda

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стюардесса Шани Перальта назвала еду, которую не стоит употреблять на борту самолета.

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Автор
Кристина Долматова
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