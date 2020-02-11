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11 февраля • обновлено в 10:56
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Стюардесса назвала продукты, от которых лучше отказаться в самолете

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Стюардесса назвала еду, которую не стоит употреблять на борту самолета. Член Ассоциации бортпроводников Шани Перальта порекомендовала не брать с собой продукты, источающие сильный запах, в частности, рыбу, яйца или чеснок.

Запах от такой пищи распространяется по всему салону самолета и мешает другим пассажирам, пишет The Sun.

Стюардесса назвала продукты, от которых лучше отказаться в самолете

pexels.com

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Помимо этого следует избегать еды, которая может испачкать соседей или салон лайнера: например, печенье, чипсы, супы. Вместо того, чтобы самостоятельно открывать напитки, лучше дождаться помощи бортпроводников.

Стюардесса назвала продукты, от которых лучше отказаться в самолете

pexels.com

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Автор
Мария Дидык
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