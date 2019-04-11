Стало известно о глобальной угрозе туризму

Туризм находится под угрозой исчезновения из-за плохого поведения путешественников, несмотря на то, что эта индустрия приносит много пользы мировому сообществу и экономике стран.

Как сообщает издание Iol, проблема в том, что местные жители в курортных городах недовольны свинством со стороны гостей, а также завышенными ценами.

В крупных центрах растут протестные настроения против туризма в целом. Это вызвано отвратительными манерами и поступками со стороны некоторых иностранцев, количество которых с каждым годом постоянно растет.

По мнению специалистов, это представляет серьезную проблему для индустрии. Например в Японии администрация храма Нансойн, известного статуей лежащего Будды, теперь запрещает иностранцам посещать место большими группами. В Венеции жители протестуют против туристов, а в Барселоне националисты и вовсе нарисовали граффити на въезде: "Беженцы – добро пожаловать, туристы едут домой".

Туризм pixabay

Если индустрия туризма не предпримет каких-либо мер для устранения обострений, такие настроения распространятся по всему миру. В результате будут разрушены "мосты" для межкультурного взаимопонимания и дружбы, и появится стереотипная преграда, разделяющая людей на разных континентах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году в Украине поступления от туристической отрасли в бюджет достигли 4,2 млрд гривен.

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