Стало известно, какие удобства могут исчезнуть на борту самолетов из-за COVID-19

Новости 11:50, 11.06.2020 Обновлено: 12:04, 11.06.2020

Привилегии и удобства, к которым привыкли часто летающие пассажиры, могут на время убрать. Такие меры планируют предпринять авиакомпаниями в целях безопасности, когда будет восстановлено авиасообщение после пандемии COVID-19.

Как пишет SFGate, вероятно, пассажирам не будут предлагаться пледы и подушки, а из гаджетов выдадут только одноразовые наушники.

Пассажир в самолете
shutterstock.com

Горячие обеды тоже под вопросом. Скорее всего, их заменят закусками в индивидуальной упаковке.

Обслуживание на борту самолета
shutterstock.com

Ограничения могут ввести и на использование душевых кабинок там, где они есть. А в залах ожидания для пассажиров, летящих бизнес-классом, временно уберут шведский стол.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о правилах путешествий во время пандемии.

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