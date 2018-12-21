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По барскому веленью: самые безумные требования богатых туристов в отелях

1.7тЧитать материал на украинском

Владелица люксового австралийского апарт-отеля Luxico Александра Ормеонд (Alexandra Ormeond) рассказала о самых безумных требованиях богатых путешественников.

Об этом сообщает Daily Mail. "Каждое утро на протяжении двух недель наши гости просили консьержа ездить в определенную кондитерскую, чтобы купить всего один круассан. Затем сотрудник должен был пересечь весь город, чтобы купить рогалик в другой кондитерской. При этом, туристы требовали упаковать заказ в красную сумку, которую они оставляли у порога жилья", — вспоминает Ормеонд.

По барскому веленью: самые безумные требования богатых туристов в отелях

Daily Mail

По словам женщины, однажды их апарт-отель посетила рок-звезда и попросила убрать три кровати из дома, рассчитанного на пятерых отдыхающих, чтобы освободить место для одежды и обуви.

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Еще один путешественник запросил заполнить весь мини-бар бутылками вина исключительно года его рождения. "В итоге получился самый дорогой мини-бар в мире", — заявила Ормеонд.

Как сообщал OBOZREVATEL, сервис бронирования жилья Tvil.ru составил список вещей, которые чаще всего крадут у туристов.

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