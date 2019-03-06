Специалист рассказал о главных опасностях отелей: как туристу обезопасить себя

Эксперт в области рисков во время путешествий Ллойд Фиггинс рассказал о главных опасностях нахождения в отелях, а также поделился советами, как избежать опасностей и их последствий

Главные опасности, как рассказал Фиггинс британскому изданию The Sun, обычно связаны с пожарами и кражами.

Фото: pinterest.com

По словам специалиста, наиболее безопасны номера, расположенные между вторым и четвертым этажами. Как отметил Фиггинс, пожарная лестница нечасто поднимается выше этих уровней, а проживание ниже увеличивает риск кражи из номера.

Всем туристам, заселяющимся в отель, Фиггинс посоветовал сразу подсчитать количество дверей, отделяющих номер от эвакуационного выхода, запомнить, где он находится, и проверить, открыт ли он.

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Еще одна опасность, которая подстерегает путешественников в отелях, — кражи со взломом. Эксперт посоветовал никогда не произносить номер комнаты вслух и просить персонал отеля также не делать этого, поскольку это может услышать преступник, маскирующийся под путешественника.

"В случае если постоялец один, то, заметив его в баре или ресторане, злоумышленники могут быть уверены, что номер пуст, — и пойдут на взлом", - пояснил он.

Как писал ранее OBOZREVATEL, летом 2018 года на курортном египетском побережье Красного моря в Хургаде произошло ЧП - при загадочных обстоятельствах в одном из номеров отеля была найдена мертвой пара туристов из Британии. Неизвестная причина гибели туристов повлекла эвакуацию отеля и глобальную проверку.

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