Спешите увидеть: названы культовые туристические места, которые могут исчезнуть

Изменения климата на планете представляют угрозу наиболее ценным объектам всемирного наследия ЮНЕСКО. Так, многие культовые туристические места могут исчезнуть из-за глобального потепления.

В частности, речь идет о Йеллоустонском паркее в США, Гренландии, Острове Пасхи, Галапагосских островах, Большом Барьерном рифе у побережья Австралии и других, пишет CNN.

Галапагосские острова CNN

Одним из самых ярких примеров влияния глобального потепления является гренландский фьорд Илулиссат. Заполняющие его айсберги с ледника Сермек-Куджаллек стремительно тают, угрожая затопить достопримечательность в течение ближайшего десятилетия.

Фьорд Илулиссат (Гренландия) CNN

Правительство Гренландии даже начало рекламировать это место как одно из тех, где ярче всего проявляются изменения климата и достопримечательность, которую стоит увидеть, "пока не стало слишком поздно".

Под угрозой также Йеллоустонский национальный парк в США. Из-за потепления в регионе не выпадает достаточное количество осадков, всвязи с чем озера и болота высыхают, тем самым провоцируя более продолжительный сезон пожаров.

Йеллоустонский национальный парк в США CNN

По оценкам ученых, почти половина водно-болотных угодий Йеллоустона уже находится на грани исчезновения, а частые пожары со временем приведут к потере лесов.

Другому объекту мирового наследия ЮНЕСКО – статуям Моаи на Острове Пасхи – наоборот, грозит затопление. Причина – повышение уровня моря и разрушительные штормы, которые могут повлечь за собой прибрежную эрозию почвы.

Статуи на Острове Пасхи CNN

В последние годы повышение температуры океанов повлияло на коралловые рифы, такие как атолл Альдабра в Индийском океане, Белизский барьерный риф в Атлантике и Большой Барьерный риф в Австралии. В течение последних трех лет из-за повышения температуры воды были обесцвечены около половины кораллов Большого рифа, а также многие другие по всему миру. Гибель кораллов может спровоцировать серьезные наводнения.

Большой Барьерный риф CNN

Отметим, с помощью математических моделей ученые разработали четыре сценария подъема уровня моря до 2100 года. Моделирование показало, что также существует высокий риск затопления у северного берега Адриатического моря, то есть вблизи Венеции и других городов Италии. Уйти под воду к началу XXII века могут также греческие Эфес и Герей, город Сур в Ливане, испанский Тарракон, а также семь объектов в Хорватии.

Город Сур (Ливан) CNN

По оценкам Международного союза охраны природы (МСОП), в целом 241 природный объект находится в опасности из-за глобального потепления. Причем с 2014 по 2018 год эффект удвоился, что сделало изменение климата "самой быстрорастущей угрозой".

Как сообщал OBOZREVATEL, к 2100 году в результате последствий глобального потепления затопит большинство крупных американских городов, расположенных на побережьях. В случае развития событий по наихудшему сценарию, такие города, как Нью-Йорк, Новый Орлеан и Майами полностью уйдут под воду.

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