Спасут 10 миллионов: в Китае официально запретили есть котов и собак

Правительство Китая впервые ввело запрет на продажу и употребление в пищу мяса котов и собак.

Так, в соответствии с китайским Законом о животноводстве, отныне в стране можно разводить, выращивать, продавать и перевозить в коммерческих целях только тех животных, которые официально зарегистрированы как домашний скот или птица. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Фото: travelask.ru

"Вслед за прогрессом человеческой цивилизации и вниманием, которое общественность уделяет защите животных, собаки превратились из домашнего скота в домашних животных и, как правило, не считаются домашним скотом на международном уровне. Поэтому для нашей страны неуместно зачислять их в список домашнего скота", – процитировало издание слова правительства Китая.

Отмечается, что введение данного запрета поможет предотвратить убийство 10 миллионов собак и котов в год.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае после начала снятия карантинных мер из-за коронавируса на рынках снова начали торговать летучими мышами и прочими дикими животными.