Главная Новости
9 апреля • обновлено в 17:19
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Новости

Спасут 10 миллионов: в Китае официально запретили есть котов и собак

1.3т
Читать материал на украинском

Правительство Китая впервые ввело запрет на продажу и употребление в пищу мяса котов и собак.

Так, в соответствии с китайским Законом о животноводстве, отныне в стране можно разводить, выращивать, продавать и перевозить в коммерческих целях только тех животных, которые официально зарегистрированы как домашний скот или птица. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Спасут 10 миллионов: в Китае официально запретили есть котов и собак

Фото: travelask.ru

"Вслед за прогрессом человеческой цивилизации и вниманием, которое общественность уделяет защите животных, собаки превратились из домашнего скота в домашних животных и, как правило, не считаются домашним скотом на международном уровне. Поэтому для нашей страны неуместно зачислять их в список домашнего скота", – процитировало издание слова правительства Китая.

Отмечается, что введение данного запрета поможет предотвратить убийство 10 миллионов собак и котов в год.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае после начала снятия карантинных мер из-за коронавируса на рынках снова начали торговать летучими мышами и прочими дикими животными.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Кристина Долматова
Место
Китай
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Travel Новости

Коронавирус. Самое важное

Поиск авиабилетов

Новости путешествий

Топ-публикации

Топ-блоги