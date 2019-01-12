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''Спасибо царю'': в Москве создали карту помоек, где можно ''поживиться'' едой

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В Москве создали карту помоек, в которых можно собирать еду с истекшим сроком годности.

По данным "Московского комсомольца", фригаты готовили ее несколько лет, потому что есть места, где продукты "вполне пригодны к употреблению".

Такой едой в помойках называют хлеб, фрукты, сладости, консервы, которые выбрасывают магазины. На карте есть около 30 точек.

"Мы считаем, что подобная карта должна быть открытой. Чтобы фриганы, а также бедные и бездомные люди, у которых часто есть самые дешевые гаджеты, знали о ней и пользовались. Также нам важно, чтобы общественные деятели и журналисты смогли увидеть, какой огромный объем еды выбрасывается магазинами", – сказал московский историк Игорь Жогин.

''Спасибо царю'': в Москве создали карту помоек, где можно ''поживиться'' едой
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Уточняется, что в сети популярных продуктовых магазинов экономкласса специально делают еду опасной для жизни, если по их помойкам ползают люди. Фригаты уверяют, что еда, срок годности которой истек совсем недавно, вполне съедобна.

Открытые мусорные контейнеры встречаются только в двух категориях магазинов: с "нормальным директором", либо где сотрудники махнули рукой на сломанные гостями замки.

''Спасибо царю'': в Москве создали карту помоек, где можно ''поживиться'' едой

В сети бурно отреагировали на новость о карте со "съедобными" помойками. Пользователи высмеяли "достижение".

"Достижение московитов за последние 5 лет впечатляют. И плакат на каждой помойке надо вывесить: "Спасибо царю нашему Владимир Владимировичу", "Украина развалится? Америке пи**ец? Русня, жри г*вно молча", "Поздравляю. Дождались", "Россия – щедрая душа", – написали пользователи.

''Спасибо царю'': в Москве создали карту помоек, где можно ''поживиться'' едой
''Спасибо царю'': в Москве создали карту помоек, где можно ''поживиться'' едой
''Спасибо царю'': в Москве создали карту помоек, где можно ''поживиться'' едой

"Уильям, смотри что я раздобыл! -Джек, да это же...Матерь божья! -Да, это карта помоек! Идем на Москву", – также появился мем из "Пиратов Карибского моря".

"Россия стремительно врывается в топ-пять экономик мира. В столице Московского Улуса, где очень любят давить бульдозерами качественные европейские продукты, появилась карта помоек "на которых можно поесть или перекусить". Духовно, скрепно и не вставая с колен", – написал Vitauskas.

Как сообщал OBOZREVATEL, показательные снимки российских пенсионеров, которые рыщут по помойкам в поисках еды, уже давно начали появляться в сети.

В сентябре показали, как в Красноярски люди выстраивались в очереди на рынке за просроченными продуктами, при чем спрос был большой.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияМосква
Теги
продуктыНовости России
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вся Украина давно питается с помоек. А что плохого в том, что парочка бомжей не умрёт с голоду?
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