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Спасали всей деревней: появилось видео с гигантским змеем в Индонезии

2.2тЧитать новость на украинском

Недалеко от деревни Басокан на острове Сулавеси (Индонезия) 10-метровый питон попал под автомобиль. Видео спасения гигантской змеи, снятое одним из очевидцев, опубликовал Newsflare.

В описании к ролику говорится, что один из местных жителей ехал по шоссе и не сразу заметил пресмыкающееся, которое выползло на проезжую часть.

Водитель резко затормозил, но авто успело переехать питона передними колесами и лишь после этого остановилось.

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Змея не могла выбраться из-под автомобиля без помощи. На месте происшествия собрались местные жители, мужчинам пришлось подталкивать ее палкой.

В итоге питона благополучно вытащили и отдали специалистам, которые занимаются сохранением популяции змей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии питон едва не убил своего спасителя.

Место
Индонезия
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