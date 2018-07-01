Сотрудника "отбивали" спецназовцы: новые подробности "плена" пассажиров в "Жулянах"

В 23:59 воскресенья, 1 июля, закончились первые сутки с момента "пленения" пассажиров, которые так и не смогли улететь в Шарм-эль-Шейх из аэропорта "Жуляны".

Как сообщила OBOZREVATEL пассажирка злополучного рейса №2461 в Египет Ксения, согласно последней информации пассажирам пообещали трансфер из гостиницы к аэропорту в 00:00 2 июля. На сайте аэропорта сказано, что вылет задерживается до 02:59, однако по словам Ксении, время переносили множество раз, поэтому люди уже не надеются улететь.

"Точно такая же ситуация в Греции, Тивате (Черногория), Батуми (Грузия). Люди остались без средств, нет денег даже на воду. Цены в "Жулянах" сами знаете - 1 евро за бутылку воды 0,5 л. У меня трое детей и я вынуждена каждый час покупать ее. Хорошо обогатилась и парковка аэропорта. 40 грн в час – цена стоянки. Родственники тех, кто не может улететь, - не уезжают, ждут и платят просто бешеные деньги. Терминалы на парковке просто уже отказываются принимать купюры, забиты под завязку", - утверждает женщина.

Ксения так же рассказала подробности проведенного дня в аэропорту "Киев".

"К нам никто не хотел выходить, никто не хотел объясняться: ни сотрудники аэропорта, ни представители туроператора и авиаперевозчика "Bravo Airways". Поэтому, когда в зал ожидания вышел сотрудник, у него потребовали по рации вызвать представителя к людям. В ответ услышали рекомендацию ему по рации: "Швидко роздавай посадочні талони і бігом звідти!" Тогда разъяренные мужчины взяли его в плотное кольцо и сказали, что не выпустят. Через 10 минут за ним выслали отряд спецназначения, который порекомендовал людям написать коллективное заявление, а один из пассажиров - правоохранитель - помог оформить его", - рассказала пассажирка.

По словам Ксении, пассажиров, среди которых много белорусов, все таки расселили в две гостиницы, однако уже в 22:00 воскресенья людей выселили из отеля "Братислава".

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель компании-перевозчика Bravo Airways утверждает, что они не получили денежный транш от туроператоров, поэтому им просто не за что заправить самолёт. В свою очередь туроператор говорит, что все уплачено и проблема именно в авиаперевозчике.

Позже в Bravo Airways официально заявили, что пассажиры стали жертвами мошенничества, обвинив в проблеме с рейсами туроператора Oasis Travel.