Сотни туристов застряли в "Борисполе"

В международном аэропорту "Борисполь" более 300 пассажиров Azur Air Ukraine несколько часов не могут улететь в Дубай.

Рейс изначально был запланирован на 4:00, однако по неизвестным причинам его перенесли, пишет "Сегодня".

Сегодня

На данный момент рейс ожидается в 13:30. При этом пассажиры вынуждены с самой ночи находиться в аэропорту и "штурмом" добиваться информации по поводу переноса рейса.

В "Борисполе" застряли сотни туристов Скриншот из видео

Аэропорт "Борисполь" Скриншот из видео

Как ранее писал OBOZREVATEL, 9 ноября в Риме около сотни украинских пассажиров более 10 часов были вынуждены находится в аэропорту, поскольку их рейс в Украину откладывался. При этом среди пострадавших были маленькие дети.

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