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Собиравшая сына в аэропорт мать подбросила оружие ему в сумку

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У одного из пассажиров в международном аэропорту Балтимор-Вашингтон в США обнаружили оружие в багаже. Об этом сообщает Travel and Leisure.

Когда 22-летний Райан Мур проходил досмотр со сканирующим устройством, сотрудники аэропорта нашли в его сумке винтовку.

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Однако во время допроса пассажир обвинил мать в том, что она подкинула ему ружье. По его словам, он даже не подозревал об оружии в сумке, так как в поездку его собирала мать.

Собиравшая сына в аэропорт мать подбросила оружие ему в сумку

Мужчину обвинили в незаконной перевозке оружия и нарушении правил безопасности в аэропорту. Штраф за это правонарушение может достигать 9,8 тысячи долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, "украинский Паганини" Василий Попадюк и артисты рок-оперы "Орфей и Эвридика навсегда" на днях удивили пассажиров столичного аэропорта.

Место
СШАВашингтон
Объекты
оружиесамолет
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