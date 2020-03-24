Собака приняла "в семью" осиротевшую обезьянку: видео

В Индии беременная собака "усыновила" детеныша обезьяны, который ранее лишился матери.

Трогательное видео взаимоотношений животных снял индийский фотограф, сообщает Daily Mail.

Детеныш обезьяны проводит вместе с собакой много времени, на видео он ползает по своей приемной матери, пока она отдыхает на солнце.

Родную мать обезьяны отравили местные жители, опасаясь, что она, как и другие обезьяны, будет вредить посевам.

А пока из-за путешествия откладываются, чтобы не рассориться со своей половинкой, aviasales.ua советует сосредоточиться на приятных планах и эмоциях.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.