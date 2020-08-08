Смерти не боятся, – блогер о тотальном нарушении карантина в 'Борисполе'

Прибывающие из-за заграницы люди не соблюдали социальное дистанцирование в помещении аэропорта "Борисполь".

К тому же некоторые пассажиры не были в масках для лица. Об этом в Facebook написал блогер и путешественник Максим Циркель.

"Мне прислали фото с зоны прилета аэропорта Борисполь. Социальное дистанцирование в действии! На фото чартерные туристы прилетевшие с отдыха, среди них возможно и мои клиенты. Этих людей не будут тестировать и проверять, они постоят в тесном сосисочном контакте и разъедутся по своим городам, а потом цифры. Сегодня (8 августа – Ред.) новый антирекорд 1489 случая, и цифра будет расти", – сказал он.

Циркель отметил, что в Украине население не соблюдает меры предосторожности, что и ведет к росту числа зараженных COVID-19.

"У нас не соблюдают минимальных рекомендаций, даже самых простых, и не следят за их выполнением. Люди не боятся болезни, не боятся смерти и потерять близких. Украинцы бессмертный народ", – добавил он.

Аэропорт "Борисполь" Facebook\Максим Циркель

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