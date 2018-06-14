Смерть и секс: названы ужасные выходки постояльцев гостиниц

Туристы бывают разные: кто-то приезжает в отель, чтобы хорошо отдохнуть, а кто-то чтобы, например, покончить с собой или заняться сексом на глазах у горничной.

Сотрудник гостиницы Якоб Томский, рассказал The Sun о самых отвратительных случаях с которыми он столкнулся за свою десятилетнюю карьеру.

По словам Якоба, самое ужасное это, когда туристы приезжали в отель, чтобы покончить с собой.

“Постояльцы могут скончаться в любой момент — даже во сне. За время моей работы было очень много смертей”, — вспоминает Томский.

Также он отметил, что часто натыкался на гостей, которые занимались сексом.

“Многие из постояльцев жаждут быть пойманными. Они специально звонят и просят принести что-нибудь в номер, чтобы сотрудники застали их за непристойным занятием”, — говорит Якоб Томский.

Кроме того, туристы почти всегда оставляют за собой неубранные мерзкие вещи, например, кровь, остатки экскрементов и прочих выделений.

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