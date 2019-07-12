Смерч устроил панику на пляже Одессы: торнадо попал на видео

В Одессе на пляже Лузановка между отдыхающими пронесся смерч, перепугавший туристов.

Соответствующий момент снял молодой парень, не ожидавший поймать такой момент, потому что делал видео для Instagram (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

В этот момент на берегу было солнечно, в воде плескалось много людей. Как вдруг налетел смерч и подхватил столб песка с зонтиками, которые унесло в море. Люди начали выбегать из воды. Многие упали на песок, боясь, что их унесет.

Позже автор видео рассказал в комментарии местному изданию 048.ua, что никто не пострадал, а природное явление длилось около минуты, быстро проносясь по пляжу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июня на Измаил Одесской области обрушился страшный ураган, последствия которого оказались плачевными. В частности, были повреждены здания и вырваны деревья.

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