SkyUp планирует возобновить международные рейсы: что известно

Кристина Долматова Новости 13:29, 22.06.2020

Украинская авиакомпания SkyUp с 1 июля планирует возобновить авиарейсы в Грузию и Албанию. А с 15 июля – в другие страны, предусмотренные расписанием еще до введения карантина.

Об этом сообщает пресс-служба SkyUp. По словам инсайдеров, в авиакомпании советуют пассажирам до приобретения билета ознакомиться с правилами въезда в страну назначения и убедиться, что они имеют право на въезд, а также – ознакомиться с правилами возвращения в Украину.

источник – itc.ua

"Если пассажир приобретет билет в страну, правила въезда в которую не может выполнить, возврат средств за неиспользованный билет будет осуществляться согласно тарифу, но может длиться до полугода", – отметили в SkyUp.

Авиакомпания также сообщила, что с марта 2020 получила около 286 тысяч обращений о компенсации за билеты, не использованные из-за запрета полетов в связи с пандемией коронавируса. Пассажирам уже заплатили более 13 тысяч евро и 1,9 млн грн возмещений.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с 21 июня Ryanair и Swiss возобновили регулярные полеты в Украину после трехмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.

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