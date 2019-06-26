SkyUp официально отказался летать из Полтавы: что произошло

Украинский лоукостер SkyUp прекратил полеты из Полтавы из-за плохого состояния взлетно-посадочной полосы и плохой динамики загрузки на первых рейсах.

В пресс-службе перевозчика уточнили, что некачественное покрытие полосы негативно влияет на работу самолетов, передает avianews.

"После первых рейсов из Полтавы техники компании выявили, что покрытие полосы негативно влияет на работу самолетов. В апреле SkyUp создала инспекционную комиссию, чтобы оценить ее состояние. Оказалось, что оно не соответствует требованиям для эксплуатации судов, которые использует SkyUp", — сообщили в авиакомпании.

SkyUp Airlines Irecommend

Уточняется, что компания после проверки направила официальное письмо руководству аэропорта, в котором сообщила о приостановке рейсы из Полтавы. Так в SkyUp отреагировали на обвинение директора аэропорта Владимира Окары о проблемах перевозчика с лицензией.

"SkyUp может возобновить полеты в аэропорт Полтавы только после качественного ремонта покрытия и проведения повторной инспекционной комиссии, которая даст вывод, что полеты в аэропорт на Boeing 737-700 или Boeing 737-800 возможны без вреда для самолетов. Однако на данный момент SkyUp не получил выводы из Полтавы относительно исправления замечаний комиссии", — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Барышевский суд Киевской области приостановил действие лицензии SkyUp Airlines. Мминистр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что это было неправомерно из-за отсутствия компетенеции.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман поручил разобраться с ситуацией. Он обратился к Министерству юстиции с просьбой подготовить по всем подобным случаям персональное письмо на его имя для всех органов судебной власти, причастных к таким ситуациям.

Позже жительница города Барышевка, которая была указана в качестве истца, заявила, что не имеет к SkyUp никакого отношения.

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