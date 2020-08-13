SkyUp обновила программу полетов на осень и зиму: опубликован список рейсов

SkyUp обновила программу полетов на осень и зиму. Фото avianews.com.
Авиакомпания SkyUp обновила свою программу полетов из украинских аэропортов на осень и зиму.
К уже анонсированным рейсам добавились также новые, сообщили "Укринформу" в прес-службе компании.
Уточняется, что речь идет о полетах на Шри-Ланку, в ОАЭ, Израиль, Иорданию, Китай, Сербию, Швецию, Словакию, Италию, Францию и Чехию.
В компании пояснили, что осенне-зимняя программа стартует 25 октября, исключением станет только маршрут Киев – Дубай – Киев, рейсы по которому начнутся 26 сентября два раза в неделю – по субботам и средам. Частота полетов по маршруту будет постепенно добавляться, и уже с 25 октября рейсы будут выполняться 5 раз в неделю – по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям. При этом билеты уже в продаже.
Начиная с 25 октября SkyUp предлагает дополнительно следующие маршруты из Киева:
Киев – Белград – Киев: вторник, пятница;
Киев – Братислава – Киев: четверг, воскресенье;
Киев – Стокгольм – Киев: вторник, пятница;
Киев – Амман – Киев: среда, воскресенье;
Киев – Коломбо – Киев: понедельник, четверг.
Со Львова с 25 октября добавили маршруты:
Львов – Дубай – Львов: среда, суббота;
Львов - Неаполь - Львов: понедельник, пятница;
Львов - Прага - Львов: вторник, четверг, воскресенье;
Львов - Париж (Бове) - Львов: вторник, пятница;
Львов – Тель-Авив – Львов: четверг, воскресенье.
Из Харькова с 25 октября:
Харьков – Прага – Харьков: вторник, четверг, воскресенье;
Харьков – Дубай – Харьков: среда, суббота;
Харьков – Париж (Бове) – Харьков: четверг, воскресенье.
Как сообщал OBOZREVATEL, в июле SkyUp исключила 22 направления с летней навигации 2020 и отложила старт полетов в 9 стран мира из-за карантина в связи с распространением COVID-19.