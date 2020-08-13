SkyUp обновила программу полетов на осень и зиму: опубликован список рейсов

Авиакомпания SkyUp обновила свою программу полетов из украинских аэропортов на осень и зиму.

К уже анонсированным рейсам добавились также новые, сообщили "Укринформу" в прес-службе компании.

Уточняется, что речь идет о полетах на Шри-Ланку, в ОАЭ, Израиль, Иорданию, Китай, Сербию, Швецию, Словакию, Италию, Францию и Чехию.

В компании пояснили, что осенне-зимняя программа стартует 25 октября, исключением станет только маршрут Киев – Дубай – Киев, рейсы по которому начнутся 26 сентября два раза в неделю – по субботам и средам. Частота полетов по маршруту будет постепенно добавляться, и уже с 25 октября рейсы будут выполняться 5 раз в неделю – по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям. При этом билеты уже в продаже.

Начиная с 25 октября SkyUp предлагает дополнительно следующие маршруты из Киева:

Киев – Белград – Киев: вторник, пятница;

Киев – Братислава – Киев: четверг, воскресенье;

Киев – Стокгольм – Киев: вторник, пятница;

Киев – Амман – Киев: среда, воскресенье;

Киев – Коломбо – Киев: понедельник, четверг.

Со Львова с 25 октября добавили маршруты:

Львов – Дубай – Львов: среда, суббота;

Львов - Неаполь - Львов: понедельник, пятница;

Львов - Прага - Львов: вторник, четверг, воскресенье;

Львов - Париж (Бове) - Львов: вторник, пятница;

Львов – Тель-Авив – Львов: четверг, воскресенье.

Из Харькова с 25 октября:

Харьков – Прага – Харьков: вторник, четверг, воскресенье;

Харьков – Дубай – Харьков: среда, суббота;

Харьков – Париж (Бове) – Харьков: четверг, воскресенье.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле SkyUp исключила 22 направления с летней навигации 2020 и отложила старт полетов в 9 стран мира из-за карантина в связи с распространением COVID-19.