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Скульптуры и природа: в Альпах появился новый туристический маршрут

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В швейцарской долине Сафьен появился новый туристический маршрут. Это сочетание художественной выставки и окружающими ее ландшафтами и природой.

Такой маршрут будет функционировать до 21 октября, сообщает "Отпуск".

Чтобы осмотреть все экспонаты рекомендуют выделить 2 дня, так как переход между ними может занять час.

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Один из самых ярких объектов – синяя скульптура в виде женщины, лежащей на земле и приложившей к ней ухо. Она является лишь частью композиции: по задумке автора – на дне океана у побережья Новой Зеландии должна быть установлена точно такая же.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Риме туристки устроили побоище из-за селфи.

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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
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