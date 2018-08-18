Скульптуры и природа: в Альпах появился новый туристический маршрут

В швейцарской долине Сафьен появился новый туристический маршрут. Это сочетание художественной выставки и окружающими ее ландшафтами и природой.

Такой маршрут будет функционировать до 21 октября, сообщает "Отпуск".

Чтобы осмотреть все экспонаты рекомендуют выделить 2 дня, так как переход между ними может занять час.

Один из самых ярких объектов – синяя скульптура в виде женщины, лежащей на земле и приложившей к ней ухо. Она является лишь частью композиции: по задумке автора – на дне океана у побережья Новой Зеландии должна быть установлена точно такая же.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Риме туристки устроили побоище из-за селфи.