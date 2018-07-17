Скрипач из Украины сыграл в Греции на фоне шикарного пейзажа: красивое видео

Известный украинский скрипач Святослав Кондратив представил красивое музыкальное видео, созданное в Греции. Съемки проходили среди скал, в опасной и прекрасной горной местности под названием Метеора (чтобы посмотреть видеоработу, доскрольте новость до конца).

Метеоры - удивительной красоты скалы на севере Греции, достигающие в высоту 600 м над уровнем моря. Скалы образовались 60 млн лет назад и являлись каменистым дном доисторического моря. Название их переводится как "парящие в воздухе".

Метеора в Греции

В 1988 году древние монастыри, расположенные на вершинах этих скал, включили в список объектов Всемирного наследия. Известны они с X века, наряду с Афоном, как один из центров православного монашества в Греции.

"В эти прекрасные места я мечтал попасть очень давно, - говорит Святослав Кондратив.- Работая над проектом # СвітОчимаСкрипаля, в котором сочетаются музыка и путешествия, я постоянно нахожусь в поисках живописных мест. Ведь колоритные природные картины, которые меня вдохновляют создавать новые композиции и на которых затем проходят съемки музыкальных видео, заново рождаются в каждом новом кадре. И даже самые заядлые путешественники, которые уже бывали в тех или иных местах, признаются, что знакомые им места под влиянием музыки словно оживают и выглядят по-другому, как-то волшебно и фантастически".

Второй Всеукраинский концертный тур Святослава Кондратива, старт которого запланирован на сентябрь 2018 года, также называется "Метеора". Концерты пройдут в 20 крупнейших городах Украины, в том числе в Ужгороде, Хмельницком и Одессе.

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