Скандальная авиакомпания отменила рейсы из Львова в Барселону

Украинская авиакомпания Yanair отменила рейсы из Львова в Барселону (Испания) и обратно.

"Рейсы авиакомпании Yanair ANR5202/ANR5201 на линии Барселона-Львов-Барселона отменены", - говорится в сообщении пресс-службы международного аэропорта "Львов" в Facebook.

Также уточняется, что YanAir подала заявку об отмене слотов (время, выделенное рейсу, для выполнения самолетом операции прибытия или отправления в определенный период).

В то же время причины отмены рейсов авиакомпания не сообщает.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве известная авиакомпания Yanair угодила в скандал.