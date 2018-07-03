Скандал с перелетом украинцев: в Минэкономразвития назвали причину коллапса

Проблемы с перелетом украинских туристов связаны с неудовлетворительным техническим состоянием самолетов и увеличением пассажиропотока, за который туроператоры берут на себя обязательства в погоне за сверхприбылью.

"Ситуация с возвращением туристов из Туниса урегулирована! Последние дни выдались особенно напряженными. Более тысячи наших граждан стали заложниками коммерческого конфликта между авиакомпанией "Bravo Airways" и туроператором "Oasis Travel". Хозяйствующие субъекты не смогли договориться на своем уровне, и мы должны были безотлагательно вмешаться", – написал заместитель министра экономического развития Михаил Титарчук в Facebook.

По его словам, 3 июля вернулись последние группы туристов из Туниса.

"1. Посадка во Львове 3:45 (172 пассажира). 2. Посадка в Киеве 14:30 (172 пассажира). 3. Посадка во Львове 4:10 (180 пассажиров). 4. Посадка в Киеве 13:10 (180 пассажиров)", – пояснил замминистра.

Он добавил, что проблема напрямую связана с увеличением количества желающих отдохнуть, что в разы превысило объем пассажиромест, которые фактически могут предоставить авиаперевозчики чартерных рейсов. Также, роль сыграло демпингование цен на туры.

"Неудовлетворительное техническое состояние самолетов добавляет негатива, приводит к постоянному выходу из строя бортов. В погоне за сверхприбылями туроператоры заведомо берут на себя обязательства, объемы которых реально крупнее способности бюджетных авиаперевозчиков. При этом, ни туроператор, ни авиаперевозчик, кивая друг на друга, не желают нести дополнительных финансовых расходов за возвращение туриста в Украине. Постоянные задержки рейсов влекут за собой рост расходов туроператора на проживание, питание туристов, а также на выплаты компенсаций в зависимости от времени задержки вылета", – подчеркнул Титарчук.

Он призвал туроператоров и авиаперевозчиков к оптимизации летной программы с максимальным учетом потребностей туристов.

"Туроператорам при заключении договоров с чартерными перевозчиками необходимо учитывать реальную способность и мощность авиакомпании, а также быть уверенными, что в последней есть резервные борта", – отметил замминистра.

Как сообщал OBOZREVATEL, рейсы авиакомпании Bravo Airways массово откладывались во многих странах. Украинцы не могли вернуться домой и улететь на отдых. 3 июля последняя группа застрявших в Тунисе украинских туристов все же смогла вылететь.