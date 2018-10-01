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"Сильно все изменилось": как аннексия Крыма повлияла на туризм в Украине

2.1тЧитать материал на украинском

Основатель одного из популярнейших в Украине туристических клубов "Добре поїхали" Ярослав Козак рассказал, как изменился туризм в стране после аннексии Крыма Россией. Лидером по развитию различных туристических направления стала Херсонская область.

Так, по его словам, в настоящее время на Херсонщине заметно изменился уровень туристического сервиса. В частности, помимо пляжного отдыха в регионе развиваются разные направления активного туризма, сообщило Радио "Крым.Реалии".

"Херсонщина – это вообще лидер среди южных областей по развитию туризма, очень мощно развивается пляжный отдых. Очень сильно там все изменилось. Это чувствуется по уровню сервиса, по уровню комфорта, по заполненности, дороги даже начали кое-где делать", - рассказал Козак, добавив, что для создания условий полноценного пляжного туристического комплекса в настоящее время не хватает только материально-технической базы.

"Сильно все изменилось": как аннексия Крыма повлияла на туризм в Украине

Пляж в Херсонской области

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Также Ярослав отметил, что кроме пассивного отдыха на морском побережье, в Херсонской области мощно развивается и активный туризм – путешествия по таким неизведанным местам, как заповедники Аскания-Нова, Азово-Сивашский, Джарылгачский национальный парк и Алешковские пески.

"Сильно все изменилось": как аннексия Крыма повлияла на туризм в Украине

Заповедник Аскания-Нова

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"Всего в Украине четыре биосферных заповедника, два из которых – в Херсонской области. Причем эти объекты уже достаточно раскрученные. Олешковские пески – это наибольшая в Европе пустыня. К заповеднику Джарылгач уже приклеился ярлык "украинские Мальдивы", это такое украинское сафари. И это все ложится в шикарный маршрут для туристов", - подытожил он.

"Сильно все изменилось": как аннексия Крыма повлияла на туризм в Украине

"Украинские Мальдивы" в Херсонской области

LiveJournal

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее туристы из России начали активно жаловаться на отдых в аннексированном РФ Крыму. Многие из них раскритиковали сервис, цены и отношение к отдыхающим на полуострове.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаОтдых
Объекты
отдыхотдых Крым
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