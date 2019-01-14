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Сидели на полу: популярная авиакомпания оконфузилась из-за кресел

1.5тЧитать материал на украинском

Пассажиры авиакомпании TUI провели двухчасовой полет, сидя на полу самолета, обнаружив, что заявленных в посадочных талонах мест не существует.

44-летняя пассажирка Паула Тэйлор со своим мужем и дочерью заранее прибыли в аэропорт острова Менорка, чтобы получить три места рядом в самолете на обратном пути в Бирмингем (Англия), пишет Daily Mail.

Сидели на полу: популярная авиакомпания оконфузилась из-за кресел
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Им предоставили места D, E и F на 41 ряду, но, когда они поднялись на борт, выяснилось, что сидений под такими номерами не существует.

После получения жалобы члены экипажа нашли одно свободное место. Ребенку предложили занять его на время взлета и посадки, в то время как пару разместили на откидных сиденьях, предназначенных для бортпроводников. Однако, как только самолет набрал высоту, персоналу понадобился доступ к отсекам, находящимся за этими сиденьями. В результате семье пришлось разместиться на полу.

Сидели на полу: популярная авиакомпания оконфузилась из-за кресел

В TUI объяснили, что перед вылетом самолет был заменен на другой, который имел другую конфигурацию сидений. Компания принесла извинения за инцидент и предложила пассажирам полностью возместить стоимость билетов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, общий пассажиропоток украинских аэропортов в 2018 году достиг рекордного показателя — на 25% больше, чем в 2017 году.

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