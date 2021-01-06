Шри-Ланка открывает аэропорты для туристов: названа дата

Шри-Ланка с 21 января открывает аэропорты для туристов. Коммерческие рейсы возобновятся уже 23 января. Отдыхающие смогут посетить множество интересных мест только с отрицательным тестом на коронавирус.

Как рассказал министр туризма Прасанна Ранатунга, открытие границ связано с тем, что около трех миллионов человек в стране зависят от индустрии туризма. Об этом сообщает издание Colombo Page.

Стоит отметить, что также опубликовали достопримечательности, которые смогут посетить туристы во время отпуска:

Храм Священного Зуба в Канди;

Национальные парки Яла, Эт-Атуру Севана, Каудулла, Удавалаве;

Королевский пещерный храм Дамбулла;

Золотой храм;

Королевский ботанический сад;

Лаксала Канди и ветви Пиннавела;

Открытый зоопарк Пиннавела;

Приют для слонов;

Крепость Сигирия;

Наблюдение за китами Мириссы.

Шри-Ланка с 21 января открывает аэропорты для туристов imaginetravel.com.ua

Напомним, ранее 28 декабря Шри-Ланка приняла первых туристов. По словам Ранатунга, это был пилотный проект. Все отдыхающие прошли ПЦР-тестирование и во время пребывания в стране сдали еще дополнительные тесты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году из-за пандемии коронавируса многие границы закрыты, но туристы все же нашли идеальное место для отдыха. Так, популярным стал Гибралтар – британская заморская территория на южной оконечности Пиренейского полуострова.