Шри-Ланка открыла границы: что изменилось для туристов

София Ковнир Новости 16:26, 21.01.2021 Обновлено: 16:32, 21.01.2021

С 21 января популярный курорт Шри-Ланка открыл границы для туристов. Так, отдыхающие смогут посетить множество интересных мест только с отрицательным тестом на коронавирус.

Как отмечается, местная власть приняла все меры предосторожности в связи с пандемией. Об этом сообщает издание AP News.

Как стало известно, первые две недели туристы смогут останавливаться только в одной из гостиниц страны.

Для въезда на курорт необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не позднее 96 часов до прибытия.

Кроме того, отдыхающим нужно будет сделать такой же тест перед заселением в отель и спустя пять дней пребывания там.

Как выглядит Шри-Ланка
imaginetravel.com.ua

Стоит отметить, что также появился список достопримечательностей, которые смогут посетить туристы во время отпуска:

  • Храм Священного Зуба в Канди;

  • Национальные парки Яла, Эт-Атуру Севана, Каудулла, Удавалаве;

  • Королевский пещерный храм Дамбулла;

  • Золотой храм;

  • Королевский ботанический сад;

  • Лаксала Канди и ветви Пиннавела;

  • Открытый зоопарк Пиннавела;

  • Приют для слонов;

  • Крепость Сигирия;

  • Наблюдение за китами Мириссы.

Напомним, ранее 28 декабря Шри-Ланка приняла первых туристов. По словам Ранатунга, это был пилотный проект. Все отдыхающие прошли ПЦР-тестирование и во время пребывания в стране сдали еще дополнительные тесты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году из-за пандемии коронавируса многие границы закрыты, но туристы все же нашли идеальное место для отдыха. Так, популярным стал Гибралтар – британская заморская территория на южной оконечности Пиренейского полуострова.

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