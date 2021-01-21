Шри-Ланка открыла границы: что изменилось для туристов

С 21 января популярный курорт Шри-Ланка открыл границы для туристов. Так, отдыхающие смогут посетить множество интересных мест только с отрицательным тестом на коронавирус.

Как отмечается, местная власть приняла все меры предосторожности в связи с пандемией. Об этом сообщает издание AP News.

Как стало известно, первые две недели туристы смогут останавливаться только в одной из гостиниц страны.

Для въезда на курорт необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не позднее 96 часов до прибытия.

Кроме того, отдыхающим нужно будет сделать такой же тест перед заселением в отель и спустя пять дней пребывания там.

Как выглядит Шри-Ланка imaginetravel.com.ua

Стоит отметить, что также появился список достопримечательностей, которые смогут посетить туристы во время отпуска:

Храм Священного Зуба в Канди;

Национальные парки Яла, Эт-Атуру Севана, Каудулла, Удавалаве;

Королевский пещерный храм Дамбулла;

Золотой храм;

Королевский ботанический сад;

Лаксала Канди и ветви Пиннавела;

Открытый зоопарк Пиннавела;

Приют для слонов;

Крепость Сигирия;

Наблюдение за китами Мириссы.

Напомним, ранее 28 декабря Шри-Ланка приняла первых туристов. По словам Ранатунга, это был пилотный проект. Все отдыхающие прошли ПЦР-тестирование и во время пребывания в стране сдали еще дополнительные тесты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году из-за пандемии коронавируса многие границы закрыты, но туристы все же нашли идеальное место для отдыха. Так, популярным стал Гибралтар – британская заморская территория на южной оконечности Пиренейского полуострова.