Съесть и не пострадать: какие перекусы лучше брать в дорогу

Раньше люди традиционно подкреплялись в поезде жареной курятиной - даже летом. И сильно рисковали.

Статистика умалчивает о том, сколько любителей цыплят вместо отдыха лечились от пищевых отравлений, но таких случаев наверняка было немало.

Сейчас же на смену жареным курам пришел фаст-фуд. И уже в дороге украинцы подкрепляются чипсами и сухариками, запивая их колой. Но насколько такое дорожное меню лучше куриной грудки?

О том, что в идеале не только без вреда, но и с пользой для организма нужно есть в пути, пишет Aif.ua.

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Фольга и крапива

Диетологи утверждают, что поездка – не повод для злоупотребления вредной едой. И активно протестуют как против жареных кур в дороге, так и против фаст-фуда с колой.

"Глюкоза, полученная из печенья, белого хлеба, булочек, конфет, сладких напитков и соков, очень быстро попадает в кровь, - говорит диетолог Оксана Скиталинская, – Это "быстрые" углеводы. Поступая в организм, они создают повышенную концентрацию так называемых воспалительных молекул, которые распространяют воспаление по всему телу. И в результате человек себя неважно чувствует, постепенно начинает стареть. Это, конечно, процессы не очень ощутимые, происходят они медленно, и почти незаметно. И, в принципе, человеку может казаться, что все в абсолютном порядке. Но эти процессы идут".

Чтобы остановить их, продолжает диетолог, нужно пересмотреть свое меню. Причем, для этого время путешествий – не исключение. К счастью, сейчас у нас есть возможность выбора – как вредных продуктов, так и полезных.

Полезный для здоровья дорожный паек может состоять из таких продуктов:

• запеченная в духовке картошка в мундирах;

• кусочек сала без мясной прослойки (именно в мясе находится питательная среда для микробов, а в самом сале они не живут);

• бутерброд из цельнозероновых хлебцев - с твердым сыром, с детским мясным пюре, которое можно специально купить для дорожных бутербродов;

• жареные домашние сырники, которые в поезде нужно съесть в первую очередь;

• вареные вкрутую яйца (варить не меньше 10 минут);

• орехи и семечки (желательно, не жареные, а высушенные и без всяких приправ и добавок), сухофрукты, зерновые батончики;

• хлебцы с отрубями и крекеры;

• фрукты и овощи (только те, у которых плотная мякоть и кожура - апельсины, бананы, грейпфруты, яблоки, огурцы, редис и т.д.);

• минеральная вода, соки в одноразовых упаковках.

Для того, чтобы лучше сохранить продукты, предназначенные для питания в дороге, желательно сложить их в сумку-холодильник или хотя бы в термосумку. Перед тем как укладывать туда еду, нужно тщательно вымыть и насухо вытереть овощи и фрукты, а затем их и все остальные продукты в отдельности упаковать в фольгу. Дело в том, что фольга способна немного "отталкивать" тепло. Но ни в коем случае нельзя заворачивать еду в пленку, которая создаст для продуктов парниковый эффект, из-за чего они могут очень быстро испортиться. Зато очень хорошо влияют на сохранность продуктов, особенно скоропортящихся, листья крапивы, которыми можно обложить еду. Фитонциды и муравьиная кислота (из-за которой растение такое обжигающее) не дают микробам размножаться и тем самым обеспечивают сохранность дорожного пайка.

Котлеты, салаты и длинные теломеры

Но есть и другая категория продуктов, о которых диетологи и слышать не хотят. Среди этих продуктов - салаты, особенно те, что заправлены майонезом и сметаной, колбаса, в первую очередь вареная, сосиски, яйца всмятку, котлеты, рыба и мясо во всех видах, сливочное масло, очищенная отварная картошка и другие овощи.

"Это продукты, которыми летом в дороге можно отравиться, - утверждает Оксана Скиталинская. – А, кроме того, их нельзя отнести к разряду здоровой пищи".

Тот, кто не злоупотребляет вредной едой, имеет шансы здоровее быть и дольше прожить. У этих людей, по словам диетолога, есть существенное преимущество перед остальными – у них длиннее теломеры.

"Теломерами называют участки на концах хромосом, состоящие из нитей ДНК и покрытые специальным защитным слоем белка, - объясняет Скиталинская, - Они напоминают пластиковые "колпачки" на кончиках шнурков. Когда от длительного пользования эти кончики расслабляются и начинают "распускаться" сами шнурки, мы выбрасываем их и покупаем новые. Примерно то же происходит из-за неправильного питания и с нашими теломерами. Они становятся слишком короткими, клетки перестают делиться, но купить новые, как шнурки, мы, к сожалению, не можем".

Оказывается, наши теломеры "прислушиваются" к нам и "подчиняются" тем указаниям, которые мы им даем в виде пищи, эмоций и стрессов. По словам диетолога, они являются маркерами скорости старения клеток. Наш образ жизни может заставить теломеры ускорить процесс старения клеток или, наоборот, притормозить его. А ведь один из секретов долгой и здоровой жизни заключается в том, чтобы активно стимулировать процесс обновления клеток.

"Так вот, все должны знать, что наши теломеры ненавидят сладости и чипсы, а также сладкую воду и жареную пищу, а еще переработанное мясо (салями, колбасы и сосиски), - говорит Скиталинская, – Поэтому когда мы после целого дня на ногах попадаем в поезд, и готовы даже съесть бутерброд с белым хлебом и колбасой, который там могут нам предложить, - на этот случай в сумочке должно быть припасено то, что остановит от этого шага. Например, хлебцы цельнозерновые, яблоко, орехи, сухофрукты, а еще может быть маленькая капсула с омега-3 – рыбьим жиром".

По приезду, для того, чтобы пройти пищевую адаптацию, в первый или даже в несколько первых дней в свое меню желательно включить:

• кефир, йогурт и другие кисломолочные продукты;

• овощи и фрукты, богатые пектинами и клетчаткой (сливы, персики, абрикосы, морковь, капуста, дыня, яблоки и др.);

• 2-3 литра питьевой воды;

• сухое вино, разбавленное водой в пропорции 1х1.

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