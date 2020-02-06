Семь лет не двигалась с места: в Боснии и Герцеговине обнаружили уникальное животное

Европейские протеи - редкий вид Саламандр из Боснии и Герцеговины - способны не двигаться годами.

Таковы результаты исследования ученых Будапештского университета, сообщает Медиаликс.

Животных изучали в течение восьми лет – с 2010 по 2018 год. Для эксперимента в одной из водных пещер, где обычно проживает этот вид, отловили и пометили 19 протеев.

wikipedia.org

Спустя годы исследований выяснилось, что саламандры практически не двигались. Большинство не сумело преодолеть даже 10 метров от места, где их оставили, а рекордсмен оставался на месте в течение семи лет.

Этот вид протеев в дикой природе способен жить до ста лет. Животные очень бережно расходуют энергию, они устойчивы к голоду и редко размножаются – примерно раз в 12 лет.

Если рядом нет хищников или другой угрозы, протеи могут годами оставаться на месте, пока не решат, что пришло время подкрепиться.

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