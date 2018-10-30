Самым большой нетронутый лес в мире: Комаров показал впечатляющее фото

Украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров восхитил подписчиков снимком самого большого нетронутого человеком леса, который ему удалось наблюдать с вертолета во время съемок очередного выпуска туристической передачи "Мир наизнанку" в Бразилии.

Как отметил ведущий под постом в Instagram, лес Амазонии настолько густой, что около 2,5 часов команда программы не могла найти место, где посадить вертолет.

Дмитрий Комаров Фото: tv.ua

"Пролетаю над самым большим и нетронутым лесом в мире. Бразильская Амазония. Такую картину я наблюдал с вертолета 2.5 часа. Сесть было негде - вокруг дикий нетронутый лес", - рассказал Комаров.

Для фотографии ведущий свесил ноги с вертолета, отчего кадр получился еще более впечатляющим.

Пост путешественника собрал более 30 тыс. лайков. Подписчики Комарова удивились нетронутым красотам местной природы.

"Какая красотища, и никто не рубит", "Вот там, наверное, воздух замечательный..." - стали комментировать фото.

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