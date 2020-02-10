Главная Новости
10 февраля • обновлено в 18:49
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Журнал

Самый древний остров: где отдыхала этой зимой Билли Айлиш

2.3т

Нашумевшая американская певица Билли Айлиш, триумфатор премии Грэмми, в январе решила понежиться на солнышке на острове Кауаи.

У себя в Instagram звезда выложила фото грозового гавайского неба, сама же Айлиш отвернулась от фотографа, зато надела леи – традиционные гавайские бусы из цветов.

been gone

Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish)

Остров Кауаи – не только один из самых живописных и самых крупных островов Гавайского архипелага, но также и самый древний.

Геологи полагают, что он возник более 6 млн лет назад из-за извержения вулкана. Местность здесь гористая, поросшая густой зеленью. В глубине острова множество каньонов, водопадов и ручьев.

Самый древний остров: где отдыхала этой зимой Билли Айлиш

pixabay.com

Найти дешевые авиабилеты в любую страну мира легко и быстро на aviasales.ua.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Карта Путешествий

Новости путешествий

Топ-публикации

Топ-блоги