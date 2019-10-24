Самые сексуальные города: опубликован необычный рейтинг

Эксперты составили рейтинг самых сексуальных городов в мире. В первую тройку рейтинга вошли Майами (США), Париж (Франция) и Денвер (США).

Рейтинг составлен на основе опроса, который провели редакторы издания Big 7 Travel среди своих подписчиков в социальных сетях.

Париж pexels.com

Также на положение городов в рейтинге повлияла статистика по частоте занятий сексом и количеству связанных с сексом запросов в поисковиках, количество романтичных ресторанов и достопримечательностей в городе, а также результаты предыдущих рейтингов: самых сексуальных национальностей и лучших городов для холостяков.

Париж (Франция) pexels.com

Также в десятку лучших попали Копенгаген (Дания), Кейптаун (ЮАР), Цюрих (Швейцария), Кап-д'Агд (Франция), Дублин (Ирландия), Ливерпуль (Великобритания) и Лос-Анджелес (США).

Лос-Анджелес (США) pexels.com

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