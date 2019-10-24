Самые сексуальные города: опубликован необычный рейтинг

Эксперты составили рейтинг самых сексуальных городов в мире. В первую тройку рейтинга вошли Майами (США), Париж (Франция) и Денвер (США).
Рейтинг составлен на основе опроса, который провели редакторы издания Big 7 Travel среди своих подписчиков в социальных сетях.
Париж
pexels.com
Также на положение городов в рейтинге повлияла статистика по частоте занятий сексом и количеству связанных с сексом запросов в поисковиках, количество романтичных ресторанов и достопримечательностей в городе, а также результаты предыдущих рейтингов: самых сексуальных национальностей и лучших городов для холостяков.
Париж (Франция)
pexels.com
Также в десятку лучших попали Копенгаген (Дания), Кейптаун (ЮАР), Цюрих (Швейцария), Кап-д'Агд (Франция), Дублин (Ирландия), Ливерпуль (Великобритания) и Лос-Анджелес (США).
Лос-Анджелес (США)
pexels.com
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее специалисты предоставили лайфхаки – как можно сэкономить в путешествии и хорошо провести время.
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