Самую старую тюрьму в Японии превратят в отель

Самая старая тюрьма в Японии превратится в отель. Стоимость работ по реконструкции здания обойдется в 136 млн долларов.

Открытие состоится в 2021 году, пишет News On Japan со ссылкой на представителя Hoshino Resorts, международной сети традиционных японских отелей.

В гостинице будет несколько десятков номеров в четырех зданиях тюрьмы из пяти. Камеры для заключенных с высокими потолками превратят в комнаты для постояльцев, а склады — в общие помещения.

Стоимость номера может варьироваться от 450 до 725 долларов за ночь.

Отметим, что здание, использовалось до 2017 года в качестве тюрьмы для несовершеннолетних и имеет историческую ценность. Романская постройка из красного кирпича является воплощением архитектуры эпохи Мэйдзи.

Как ранее писал OBOZREVATEL, власти Черногории откроют роскошный пятизвездочный отель на острове-крепости Мамула в Адриатическом море, где во время Второй мировой войны замучили до смерти сотни политических заключенных.

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