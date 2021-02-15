Самолет с застрявшими на Занзибаре украинцами получил разрешение на вылет

Около 180 украинцев, застрявших из-за поломки самолета в Занзибаре (Танзания), скоро вернуться в Киев.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Он уточнил, что уже получено соответствующее разрешение на вылет.

"Информирую о проблеме вылета самолета SkyUp из Занзибара. От турецкой стороны получили необходимое разрешение на вылет в Анталию и далее в Киев. Скоро всех вернем", – написал он.

Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре. Google Maps

Напомним, что рейс PQ 6972 Занзибар-Киев не вылетел 13 февраля по техническим причинам. Спустя несколько часов технически самолет был готов совершить рейс, однако для его выполнения нужно было внести изменения в маршрут, учесть правила относительно рабочего времени экипажей, а также получить необходимые разрешительные документы от стран, чьи границы пересекаются.

Facebook Владислава Криклия.

Среди застрявших на Занзибаре туристов есть и украинская модель Анастасия Зинченко, запомнившаяся как "девушка с собачкой из Уханя". Вместе с ней там находится и ее муж, глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы заявили, что им приходилось ночевать на улице, а затем их заселили в ужасный отель в опасном районе Занзибара Сити рядом с местным клубом и борделем.

В свою очередь туроператор Join Up заверил, что им "удалось найти номера для комфортного размещения".