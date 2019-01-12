Самолет с туристами из Египта экстренно сел в ''Борисполе'': что произошло

У Международном аэропорту "Борисполь" 11 января экстренно приземлился самолет, выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Кривой Рог.

В пресс-службе уточнили агентству УНИАН, что посадку совершил пассажирский лайнер авиакомпании Bravo Airways из-за плохой погоды.

"Самолет, направлявшийся в Запорожье, совершил вынужденную посадку в аэропорту "Борисполь" из-за плохих метеоусловий в аэропорту Запорожья", – сказали в ведомстве.

В результате 170 пассажиров застряли в аэропорту, не добравшись до места назначения из-за снегопада и плохой видимости. В итоге всех доставили в Запорожье бесплатным автобусом.

bravoairways.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в "Борисполе" совершил экстренную посадку самолет из Хельсинки, на борту которого было 46 человек. А в конце октября самолет рейса МАУ Киев-Харьков зацепил грузовой автомобиль.

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