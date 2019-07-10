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Самое глубокое озеро Украины на грани исчезновения: экологи бьют тревогу

5.1т Читать материал на украинском

Самое глубокое и большое озеро в Украине Свитязь в Волынской области "тает" буквально на глазах, из-за чего экологи бьют тревогу.

Как говорится в сюжете ТСН, вода отошла от берега на полсотни метров, что специалисты связывают с отсутствием осадков (чтобы посмотреть репортаж, проскролльте до конца страницы).

Уточняется, что за последние два месяца дождь в этом месте прошел всего один раз, и тот был слабым. И это не единственная проблема: в Шацком районе на Волыни в общей сложности отступили от берега более двух десятков водоемов.

Озеро Свитязь

Озеро Свитязь

Кадр из видео

Новости
В морях и реках Украины зеленеет вода: экологи забили тревогу

По словам начальника Шацкого эксплуатационного участка водного хозяйства Ивана Семенюка, спасти от засухи Свитязь может шлюз, регулирующий уровень воды. Однако постройке на сегодняшний день уже большее полсотни лет, она уже давно вышла из строя. Воду люди стараются сдерживать подручными методами – мешками с песком. А полностью перекрывать канал нельзя, иначе засохнет другой водоем.

Самое глубокое озеро Украины на грани исчезновения: экологи бьют тревогу

Кадр из видео

Такая проблема с самым глубоким озером Украины наблюдается не впервые. Четыре года назад оно обмелело, потому что зима была без снега, а лето без дождей. Но выводов тогда никто не сделал, а аварийный шлюз не привели в порядок.

Шацкая территориальная община узнала о проблеме месяц назад, потому взялась за ремонт аварийного сооружения после огласки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля в озере Свитязь утонули двое мальчиков 9 и 10 лет, когда пошли купаться без присмотра родителей.

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Место
Украина
Тег
экологическая катастрофа
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