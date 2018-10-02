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Рынок в древнем храме: блогер рассказала об уникальном событии в Японии

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Каждый месяц, 25 числа, в Китано Тэнмангу - одном из самых почитаемых храмов в Киото, Япония, проходит масштабный рынок. Уникальную постройку возвели в 947 году в честь ученого и поэта Сугавары Мичизане.

В своем блоге "Мои 100 дорог" путешественница Ирина Генкина в ярких фотографиях рассказала читателям о мероприятии, уже ставшем традицией.

Рынок в древнем храме: блогер рассказала об уникальном событии в Японии

Фото: 100roads.com

"Китано Тэнмангу является главной святыней из всех 12 000 храмов Тэнмангу и Тэндзинся в Японии. Это очень древний храм, построенный, как уже было сказано выше, в 947 году. В середине эпохи Хэйан храм получил покровительство императоров, а с 1871 по 1946 год имел статус поддерживаемого государством святилища второго ранга", - рассказала путешественница.

Рынок в древнем храме: блогер рассказала об уникальном событии в Японии

Фото: 100roads.com

Рынок в древнем храме: блогер рассказала об уникальном событии в Японии

Фото: 100roads.com

Рынок в древнем храме: блогер рассказала об уникальном событии в Японии

Фото: 100roads.com

Рынок в древнем храме: блогер рассказала об уникальном событии в Японии

Фото: 100roads.com

Рынок в древнем храме: блогер рассказала об уникальном событии в Японии

Фото: 100roads.com

"B 942 году в Киото, в родном квартале Сугавара Митидзанэ – Китано, было начато строительство синтоистского храма в честь нового божества. К 987 году строительство Китано Тэнмангу было завершено. И 2го августа того же года первый раз в новом храме прошел фестиваль Китано-матсури".

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"С того времени фестиваль отмечается ежегодно и по сию пору. В 1004 году император Ичиджо посетил этот храм и Китано Тэнмангубыл включен в список 22х величайших храмов Японии".

Рынок в древнем храме: блогер рассказала об уникальном событии в Японии

Фото: 100roads.com

Рынок в древнем храме: блогер рассказала об уникальном событии в Японии

Фото: 100roads.com

Рынок в древнем храме: блогер рассказала об уникальном событии в Японии

Фото: 100roads.com

Рынок в древнем храме: блогер рассказала об уникальном событии в Японии

Фото: 100roads.com

Рынок в древнем храме: блогер рассказала об уникальном событии в Японии

Фото: 100roads.com

Рынок в древнем храме: блогер рассказала об уникальном событии в Японии

Фото: 100roads.com

Рынок в древнем храме: блогер рассказала об уникальном событии в Японии

Фото: 100roads.com

Рынок в древнем храме: блогер рассказала об уникальном событии в Японии

Фото: 100roads.com

Рынок в древнем храме: блогер рассказала об уникальном событии в Японии

Фото: 100roads.com

Рынок в древнем храме: блогер рассказала об уникальном событии в Японии

Фото: 100roads.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, путешественник показал своим подписчикам удивительные локации на севере Японии - сельхозполя на острове Хоккайдо, больше напоминающие объекты художественных выставок.

Место
Япония
Объекты
туризмпутешествия фотографии
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Dell Alex
Dell Alex
Обозовцы, я, конечно, понимаю, что слишком многого хочу от журналистов - чего приставать к людям со слабо работающим мозгом - однако "25 число каждого месяца" это ни с какого боку не "уникальное событие". Кстати, и рыночек так себе - обычная ярмарка...
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