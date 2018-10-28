Ryanair запустил рейсы из Киева в пять новых стран: подробности

В воскресенье, 28 октября, ирландский лоукостер Ryanair начнет выполнять перелеты из Киева (аэропорт "Борисполь") сразу в 6 европейских городов, расположенных в 5 странах - Вильнюс, Варшаву, Быдгощ, Барселону, Братиславу и Лондон.

Первыми отправятся в путешествие пассажиры компании до Вильнюса - вылет из Киева запланирован на 13:30. Согласно расписанию, рейсы будут осуществляться по понедельникам, пятницам и воскресеньям, сообщает сайт ЦТС.

Затем на 16:00 запланировано отправление из "Борисполя" рейса "Киев-Варшава". Вылеты на Варшаву будут осуществляться четыре раза в неделю - в понедельник, среду, пятницу, воскресенье.

Podrobnosti

В Быдгощ пассажиры из Борисполя должны вылететь в 20:10. Рейсы "Киев-Быдгощ" запланированы на среды и воскресенья.

В 21:05 стартует рейс в Барселону. Перелеты в Барселону из Киева запланированы по понедельникам, средам, пятницам, и, соответственно, воскресеньям. Вылеты ирландского перевозчика в Братиславу будут проводиться три раза в неделю - по понедельникам, пятницам и воскресеньям в 21:15.

И, наконец, завершающим рейсом Ryanair из Киева сегодня станет перелет в Лондон, куда самолет лоукостера вылетит в 21:55. Летать в столицу Великобритании, воспользовавшись услугами Ryanair, согласно системе бронирования компании, можно будет пять раз в неделю - в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине Ryanair официально запустился 3 сентября 2018 года. Лоукостер начал свою деятельность стартом нового рейса из Киева в Берлин (аэропорт "Шонефельд").