Ryanair запретили использовать рекламу о вакцинации от COVID-19

В Великобритании на ирландскую авиакомпанию Ryanair поступило рекордное количество жалоб. Это связано с тем, что они использовали в рекламе сомнительные утверждения о вакцинации от COVID-19.

Общее количество жалоб – 2370. Как стало известно, Ryanair использовала слоган "Jab & Go" – "Вакцинируйтесь и летите". Об этом сообщает издание BBC.

Так, многие считают, что такая реклама вводит в заблуждение людей, так как ее могли принять за сообщение о том, что большинство населения Британии к сезону отпусков уже получит прививку от вируса и сможет вернуться к нормальной жизни.

Агентство по рекламе рассмотрело жалобы и решило, что в условиях сложности ситуации "важно, чтобы рекламщики были осторожными, говоря о борьбе Великобритании с коронавирусом с привязкой к определенным временным рамкам".

"Реклама обманчиво уверяла покупателей, что в случае вакцинации от коронавируса они смогут поехать в путешествие без каких-либо ограничений", – отметил регулятор.

В результате авиакомпании запретили использовать данную рекламу.

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Напомним, Ryanair – ирландская авиакомпания, крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Главный офис находится в Сордсе, графство Дублин. Основана в 1984 году ирландским миллионером Тони Райаном, Крисом Райаном и Лиамом Лонерганом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ryanair до конца марта 2021 года приостановит 70% маршрутов из Киева. Так, до весны из аэропорта "Борисполь" будут осуществляться только три рейса – в Вену, Берлин и Валенсию.