Ryanair приостановит полеты по 70% направлений из Украины: список

Юрий Сергиенко Новости 19:08, 3.09.2020 Обновлено: 19:33, 3.09.2020

Ирландский лоукостер Ryanair в сентябре приостановит полеты по 70% направлений из Украины.

Продолжат функционировать только восемь маршрутов, пишет Avianews.

Полеты будут приостановлены по 11 направлениям из Киева, семи – из Одессы, трем – из Львова, двум – из Харькова.

Речь идет о следующих рейсах:

  • Киев –

    Вена, Афины, Дублин, Болонья, Катания, Бергамо, Рим, Вильнюс, Гданськ, Катовице, Краков;

  • Одесса –

    Берлин, Будапешт, Болонья, Бергамо, Рим, Гданськ, Катовице;

  • Львов –

    Болонья, Бергамо, Рим;

  • Харьков –

    Будапешт, Милан.

Отмечается, что из 31 маршрута останутся только 8 – из киевского аэропорта Борисполь в Пафос, Берлин, Барселону, Мадрид, Валенсию, Лондон, Манчестер, а также из Львова в Лондон.

По данным системы бронирования, возобновиться маршруты планируется в конце сентября – начале октября.

В компании также заявили, что провозные объемы в сентябре и октябре будут уменьшены на 20%. Это связано с падением количества новых бронирований.

"Большинство этих сокращений будет касаться уменьшения частоты полетов, а не закрытия маршрутов, и в значительной степени будет фокусироваться на таких странах как Испания, Франция и Швеция", – подчеркнули в пресс-службе Ryanair.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале августа Управление гражданской авиации Италии пригрозило приостановить действие разрешения ирландской авиакомпании Ryanair на полеты в Италию из-за несоблюдения правил безопасности, связанных с COVID-19.

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