Ryanair приостановит полеты по 70% направлений из Украины: список

Полеты Ryanair будут приостановлены в сентябре. Фото wing.com.ua.
Ирландский лоукостер Ryanair в сентябре приостановит полеты по 70% направлений из Украины.
Продолжат функционировать только восемь маршрутов, пишет Avianews.
Полеты будут приостановлены по 11 направлениям из Киева, семи – из Одессы, трем – из Львова, двум – из Харькова.
Речь идет о следующих рейсах:
Киев –
Вена, Афины, Дублин, Болонья, Катания, Бергамо, Рим, Вильнюс, Гданськ, Катовице, Краков;
Одесса –
Берлин, Будапешт, Болонья, Бергамо, Рим, Гданськ, Катовице;
Львов –
Болонья, Бергамо, Рим;
Харьков –
Будапешт, Милан.
Отмечается, что из 31 маршрута останутся только 8 – из киевского аэропорта Борисполь в Пафос, Берлин, Барселону, Мадрид, Валенсию, Лондон, Манчестер, а также из Львова в Лондон.
По данным системы бронирования, возобновиться маршруты планируется в конце сентября – начале октября.
В компании также заявили, что провозные объемы в сентябре и октябре будут уменьшены на 20%. Это связано с падением количества новых бронирований.
"Большин этих сокращений будет касаться уменьшения частоты полетов, а не закрытия маршрутов, и в значительной степени будет фокусироваться на таких странах как Испания, Франция и Швеция", – подчеркнули в пресс-службе Ryanair.
Как сообщал OBOZREVATEL, в начале августа Управление гражданской авиации Италии пригрозило приостановить действие разрешения ирландской авиакомпании Ryanair на полеты в Италию из-за несоблюдения правил безопасности, связанных с COVID-19.
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