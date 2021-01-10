Ryanair отменил половину рейсов из Киева до конца марта

Компания Ryanair сообщила, что до конца марта 2021 года приостановит 70% маршрутов из Киева. Так, до весны из аэропорта "Борисполь" будут осуществляться только три рейса – в Вену, Берлин и Валенсию.

Отмечается, что также с февраля предприятие планирует возобновить рейсы в Пафос, Краков, Познань, Мадрид, Лондон и Манчестер. Об этом сообщает Avianews.

Как стало известно, на конец марта маршрутная сеть Ryanair из Киева будет включать 26 пунктов. О рейсах в Кельн, Дублин, Быдгощ и Барселону – пока ничего неизвестно.

Кроме того, компания также сократила полетную программу из региональных аэропортов Украины. Та, до лета не будет рейсов из Харькова и Херсона.

Компания Ryanair 112 Украина

Во Львове у авиакомпании остался только один маршрут – в Лондон, а рейсы в Болонью возобновятся с 1 февраля.

Отметим, что из Одессы компания Ryanair будет включать три аэропорта. Рейсы в Краков, Дюссельдорф Веце, Гданьск будут выполняться с начала февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее венгерская авиакомпания Wizz Air существенно сократила количество рейсов из Украины в зимнем расписании полетов. Часть из них отменена до конца марта 2021 года.