На острове Пхукет (Таиланд) обезьяна напала на российского туриста, который не следовал правилам.

По данным местного издания Рhukethot news, примат покусал нерасторопного путешественника на популярной смотровой площадке To Sae Hill.

На туриста напала обезьяна - Пхукет Рhukethot news

В результате у туриста была сильно поранена рука, началось кровотечение, которое помогали остановить очевидцы. Тем не менее, волонтер, ухаживающий за обезьянами, объяснил журналистам, что путешественники чаще всего сами виноваты в подобных происшествиях.

На туриста из РФ напала обезьяна - место происшествия Рhukethot news

Как стало известно, такое происходит уже не первый раз, потому что посетители пренебрегают правилами безопасности. Предупреждение на таблице в парке написано сразу на четырех языках: тайском, английском, китайском и русском. На вывеске сказано, что строго запрещено трогать зверей, кормить с рук также нельзя.

Предупреждение для туристов на четырех языках Рhukethot news

"Теперь надо эту новость в передаче Малахова обсудить. Пригласить родственников потерпевшего и обезьяны", "Обезьяна русофобка", "Обычно наоборот бывает", – посмеялись пользователи.

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