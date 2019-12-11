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11 декабря • обновлено в 03:15
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"Русофобка?" В Таиланде обезьяна покусала туриста из РФ: в сети потешаются

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На острове Пхукет (Таиланд) обезьяна напала на российского туриста, который не следовал правилам.

По данным местного издания Рhukethot news, примат покусал нерасторопного путешественника на популярной смотровой площадке To Sae Hill.

На туриста напала обезьяна - Пхукет

На туриста напала обезьяна - Пхукет

Рhukethot news

В результате у туриста была сильно поранена рука, началось кровотечение, которое помогали остановить очевидцы. Тем не менее, волонтер, ухаживающий за обезьянами, объяснил журналистам, что путешественники чаще всего сами виноваты в подобных происшествиях.

На туриста из РФ напала обезьяна - место происшествия

На туриста из РФ напала обезьяна - место происшествия

Рhukethot news

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Как стало известно, такое происходит уже не первый раз, потому что посетители пренебрегают правилами безопасности. Предупреждение на таблице в парке написано сразу на четырех языках: тайском, английском, китайском и русском. На вывеске сказано, что строго запрещено трогать зверей, кормить с рук также нельзя.

Предупреждение для туристов на четырех языках

Предупреждение для туристов на четырех языках

Рhukethot news

"Теперь надо эту новость в передаче Малахова обсудить. Пригласить родственников потерпевшего и обезьяны", "Обезьяна русофобка", "Обычно наоборот бывает", – посмеялись пользователи.

Пхукет обезъяны

Пхукет обезъяны

Рhukethot news

В Таиланде россиянин стал жертвой обезъяны

В Таиланде россиянин стал жертвой обезъяны

Рhukethot news

"Русофобка?" В Таиланде обезьяна покусала туриста из РФ: в сети потешаются

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российский турист погиб в Таиланде из-за селфи.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Место
Таиланд
Теги
российские туристы туризм туристы путешествия
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Хо Хол
Хо Хол
Обocpaнная помoйка в своем репертуаре.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Надо присвоить ей Героя Украины!
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