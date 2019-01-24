Ручная кладь и багаж: как изменились правила популярных авиакомпаний

В 2018 и 2019 году множество авиакомпаний изменили правила перевозки багажа. Так, например, Wizz Air поднял стоимость провоза чемоданов, сумок и других вещей туристов, а в МАУ запретили проносить на борт самолета ноутбуки, прессу для чтения и даже товары duty free.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать об изменениях более подробно.

pexels.com

МАУ

Если в стоимость билета не входит перевозка зарегистрированного багажа, пассажиры могут взять на борт самолета одну ручную кладь весом до 7 кг и размерами не более 55х40х20 см, а также верхнюю одежду и зонтик.

Остальные вещи и аксессуары, а также товары duty free, должны быть размещены внутри ручной клади.

Любые вещи, превышающие норму бесплатной перевозки ручной клади, но не превышающие размеры сверхнормативной ручной клади, принимаются к перевозке за установленную авиакомпанией плату в размере 15 EUR.

Если перевозка зарегистрированного багажа входит в стоимость приобретенного билета - на борт самолета можно взять вторую ручную кладь весом до 5 кг и размерами не более 40х30х10 см. Билет в бизнес-класс позволит пронести две ручные клади: весом до 12 и 5 кг.

Ryanair

Пассажиры могут взять багаж размером 40x20x25 см бесплатно. Те, кто приобрел приоритетную посадку, могут взять на борт две единицы ручной клади: большую, 55x40х20 см, и маленькую, 40x20x25 см.

Дополнительный багаж обойдется от 8 до 50 EUR. За каждый перевес придется платить 11 EUR за каждый лишний килограмм.

Samolety.org

WizzAir

Пассажиры могут бесплатно брать в салон одну сумку размером не более 40x30x20 см и весом до 10 кг. Багаж можно зарегистрировать за дополнительную плату: от 9 до 86 EUR.

Belavia

В эконом-классе можно перевозить ручную кладь весом до 8 кг, в бизнес-классе — 12 кг. Ее параметры не должны превышать 55х40х20 см. Допускается перевозка верхней одежды, прессы и костылей.

Также, в эконом-классе разрешается провозить 20 кг багажа, в бизнес-классе — 30-килограммовый чемодан до 158 см.

Samolety.org

SkyUp

SkyUp предлагает взять на борт самолет ручную кладь 55х40х20 см, и небольшую дамскую сумочку или сумку для ноутбука, верхнюю одежду, пакеты с duty-free. Если билет включает перевозку багажа, то пассажир может взять 1 чемодан весом до 23 кг и габаритами до 158 см.

За дополнительный багаж придется заплатить от 25 до 40 EUR.

Samolety.org

LOT

В эконом-классе можно провезти багаж размером 55х40х23 см и весом до 8 кг. В Premium Economy — 1 сумку до 8 кг на международных рейсах и две, общий вес которых не больше 12 кг, на межконтинентальных рейсах. Дополнительно в любой класс можно взять маленькую сумку размером 40х35х12 см.

Air France

Размеры одного предмета ручной клади не могут превышать 55x35x25 см с учетом карманов, колес и ручек. Помимо ручной клади можно перевезти в салоне самолета 1 личный аксессуар, чьи размеры не должны превышать 40x30x15 см.

К таким аксессуарам относятся (на выбор): 1 дамская сумочка, 1 портфель или 1 чехол (сумка) для ноутбука, фотоаппарата или иного электронного устройства.

Turkish Airlines

В Turkish Airlines можно перевозить одну ручную кладь размером до 55х40х20 см и весом до 8 кг в эконом-классе и две такие клади — в бизнес-классе. Также, можно взять фотокамеру, ноутбук или сумочку.

В эконом-классе можно переводить две единицы багажа общим весом до 23 кг каждая, в бизнес-классе — два чемодана до 158 см и 32 кг.

Samolety.org

Как ранее писал OBOZREVATEL, венгерский лоукостер Wizz Air, который работает и в Украине, существенно увеличил плату на услуги приоритетной посадки, а также поднял цену на регистрируемый багаж. Стоимость WIZZ Priority (приоритетной посадки) претерпела изменения. Ранее цена составляла от 5 до 15 евро, а сейчас — от 5 до 17 евро.

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