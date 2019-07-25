Розовые озера, зебры и пустыня: блогер показала невероятные места в Украине

Украинский блогер, экс-редактор шоу "Орел и Решка" Яна Метелкина показала необычный туристический маршрут по Украине.

За три дня она посетила заповедник Аскания-Нова, Лемурийское и Геническое озера, а также Олешковские пески. Фото и видео Метелкина поделилась в своем авторском блоге.

metyolkina.com

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Заповедник Аскания-Нова

"Выезжаем из Киева в 8 утра и к 6-ти вечера уже возле Национального Парка Аскания-Нова. С отелями в этих краях не густо, он тут один, зато рядом со входом в заповедник. Важно понимать, что вся Аскания-Нова — это искусственно созданный заповедник. Изначально — это была сухая степь, где даже не росли деревья", — пишет блогерша.

metyolkina.com

metyolkina.com

"Самое яркое впечатление — это, конечно, сафари. Мы заезжаем на Большой Чаплинский под — территория заповедника, где в максимально приближенных к естественным условиям вольно живут копытные с разных континентов: Индия, Африка, Азия", — продолжила Метелкина.

metyolkina.com

metyolkina.com

metyolkina.com

metyolkina.com

Геническое озеро

"Когда-то тут велся солевой промысел. И всю эту соль везли на продажу в Европу Чумацким шляхом, который расположен неподалеку. Говорят, что розовую соль из Генического озера даже поставляли во двор Екатерине II. Но сейчас никакого солевого промысла тут нет. Туристов мало", — написала блогерша.

metyolkina.com

metyolkina.com

metyolkina.com

metyolkina.com

metyolkina.com

Олешковские пески

Конечной точкой маршрута Метелкиной были Олешковские пески. Она отметила, что когда-то на этом месте были густые леса.

"Но затем люди вырубали деревья, огромные стада овец барона Фальц-Фейна (отца основателя Асканией-Новы) выедали траву, возникали пожары из-за засухи, промышляла ветровая эрозия и вот уже пустыня разрослась до немыслимых размеров. Чтобы хоть как-то остановить “размножение” пустыни, люди начали высаживать по ее контуру деревья и с вертолетов засеивать траву", — добавила девушка.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине активизировались мошенники, которые в разгар летнего сезона обманывают туристов, продавая им якобы дешевые путевки на популярные курорты.

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