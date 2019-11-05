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5 ноября • обновлено в 13:08
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Выдала походка: россиянку задержали при попытке провезти в Китай 2 кг золота

1.3т Читать материал на украинском

Россиянка попыталась вывезти в Китай два килограмма золота, примотав слитки скотчем к ступням.

Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной таможни. По словам инсайдеров, женщину выдала ее походка.

"Инспектор таможенного поста заметила, что россиянка нервничала и вела себя подозрительно. Девушка неестественно переставляла ноги при ходьбе. Обнаружить золотые слитки удалось с помощью стационарного металлоискателя. Туристка добровольно выдала восемь слитков общим весом 1,86 кг", — говориться в сообщении.

Выдала походка: россиянку задержали при попытке провезти в Китай 2 кг золота

Фото: ukrinform.ru

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Отмечается, что стоимость изготовленных кустарным способом слитков оценивается более чем в 2 млн гривен (5 млн рублей). При допросе женщина призналась, что гражданин Китая пообещал ей вознаграждение за перевозку золота.

В отношении задержанной возбуждено дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов), которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские туристы опозорились в одном из отелей Турции, попытавшись тайком вывезти полотенца, покрывала и даже туалетную бумагу.

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